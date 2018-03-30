القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الجمعة 30/مارس/2018 - 02:45 م

«راشد»: مشروع جمعيتي يحصل على 30% من سلع «تجارة الجملة»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صلاح عامر
dostor.org/2111004

كشف محمد راشد، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية ومندوبا عن مشروع جمعيتي أن 35 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، يقوم بتوزيع صرف مقررات التموين، وفارق نقاط الخبز، منها 3 آلاف منفذ جمعيتي، و1290 فرعًا، ومجمعات استهلاكية، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأضاف، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مشروع جمعيتي يحصل علي سلع من شركات تجارة الجملة بنسبة 30% من إجمالي السلع التموينية مقارنة بأكبر نسبة يحصل عليها بقالي التموين علي مستوى الجمهورية.

وتابع: "أن مشروع جمعيتي هي مجمعات استهلاكية صغيرة تقوم بتوفير كافة السلع الأساسية والغذائية بتخفيضات 25%.

وأشار، إلى أنها تقوم بطرح اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا، والدواجن البرازيلية، والأوكرانية، بسعر 17 جنيهًا.


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