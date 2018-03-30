البابا فرنسيس يغسل أقدام 12 معتقلًا

أحيا البابا فرنسيس مجددًا قداس "عشاء الرب" ورتبة غسل الأرجل، يوم احتفال الكنيسة الكاثوليكية بخميس الأسرار، وذلك في أحد السجون فى روما، حيث غسل أقدام 12 معتقلًا بينهم مسلمان وأورثوذكسى وبوذى.



وبعد لقاء منفرد مع السجناء المرضى، أحيا البابا القداس، بعد ظهر الخميس، وغسل أقدام 12 سجينًا من سبعة بلدان مختلفة في سجن ريجينا تشيلى للرجال في روما، على غرار ما فعله البابا القديس يوحنا بولس الثانى عام 2000، ومن قبله بولس السادس عام 1964، ويوحنا الثالث والعشرون عام 1958، حسب إذاعة الفاتيكان.



وقال البابا في عظته: «لكل واحد فرصة لتغيير حياته ويجب ألا يحاكم»، موضحًا أنه يعتبر نفسه "آثمًا".



وأضاف البابا: «أعتبر أن معايدة المرضى وزيارة السجون وإعطاء السجين الأمل بإعادة دمجه فى المجتمع تمثل جميعها دور الكنيسة».



جدير بالذكر أن البابا فرنسيس يتفقد السجون بانتظام خلال زياراته إلى الخارج.