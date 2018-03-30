الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة

قيادات «الهندسية والمقاولون العرب» يصلون الجمعة بمنتجع الجلالة

أدى اليوم عدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقاولون العرب، وعدد كبير من العاملين، صلاة الجمعة، بمشروع منتجع الجلالة السياحي، الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية ...