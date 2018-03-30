الجمعة 30/مارس/2018 - 02:42 م
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
تصوير ياسمين يحيى
dostor.org/2111001
أدى اليوم عدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقاولون العرب، وعدد كبير من العاملين، صلاة الجمعة، بمشروع منتجع الجلالة السياحي، الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية ...
رصدت عدسة «الدستور» لحظة إدلاء السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، بصوته في انتخابات رئاسة الحزب. ومن المقرر أن يتسلم رئيس الحزب الجديد رئاسة الحزب يوم ٢ يونيو المقبل، في موعد انتهاء مدة رئيس الحزب. ...