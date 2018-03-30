القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
06:38 م

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
الجمعة 30/مارس/2018 - 02:42 م

الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة

صوره من الحدث
صوره من الحدث
تصوير ياسمين يحيى
dostor.org/2111001

الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة
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