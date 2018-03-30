47.5 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال مارس

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية، عن وصول إجمالي قيمة التداول خلال شهر مارس إلى نحو 47.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 9،039 مليون ورقة منفذة على 752 ألف عملية، مقارنة بإجمالى شهر فبراير التى بلغت قيمة التداول فيه نحو 33 مليار جنيه، إذ بلغت كمية التداول بـ5.147 مليون ورقة منفذة منه 579 ألف عملية.



وسجّلت بورصة النيل قيمة التداول نحو 28.1 مليون جنيه، كما بلغت كمية تداول نحو 25.6 مليون ورقة منفذة على 4.401 عملية خلال الشهر مارس، إذ استحوذت الأسهم على 90.84 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، مشيرًا إلى أن مثلت قيمة تداول السندات نحو 9.16 خلال شهر مارس.