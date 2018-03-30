بروكسل تخفض دخل الأمير «لوران»

قالت شبكة «فوكس نيوز» إن البرلمان البلجيكى قرر، اليوم الجمعة، خفض الدخل المخصص للأمير لوران، ثانى أبناء ملك بلجيكا السابق ألبير الثاني، لحضوره احتفالية الذكرى الـ90 على تأسيس جيش التحرير الشعبى الصينى، مرتديًا زي البحرية البلجيكية دون موافقة الحكومة.



وصوّت مجلس النواب على القرار، بموجب 93 صوتًا مقابل 23 صوتًا، بخفض نحو 46 ألف يورو لعام واحد فقط من دخله السنوى، المقدر بـ300 ألف يورو.



يذكر أن لوران قدم طلب التماس للنواب لكنه قوبل بالرفض.



وقال باتريك ديويل، العضو البرلمانى عن الحزب الليبرإلى الديمقراطى الفلمنكى، إنه يتوجب على الأمير لوران قبول قرار خفض مبلغ من الدخل المخصص له، أو يتنازل عنه كاملًا، وله مطلق الحرية فى فعل أى شىء يريده.