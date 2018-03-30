محافظ سوهاج يعلن مد فترة تسجيل العمالة غير المنتظمة

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، مد فترة تسجيل العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بسوهاج، حتى نهاية أبريل المقبل بدلًا من نهاية مارس الجارى؛ تيسيرًا على المواطنين.



وأضاف عليو ثابت، وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، أن الهدف من مد فترة التسجيل هو إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الذين لم يستطيعوا التسجيل، لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجًا، بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، فى إطار الحملة التى أطلقتها الوزارة تحت عنوان «حماية»، مشيرًا إلى تسجيل 86 ألفًا و834 من العمالة غير المنتظمة حتى الآن.