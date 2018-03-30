القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 02:38 م

محافظ سوهاج يعلن مد فترة تسجيل العمالة غير المنتظمة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج- محمود عبد العال
dostor.org/2110996

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، مد فترة تسجيل العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بسوهاج، حتى نهاية أبريل المقبل بدلًا من نهاية مارس الجارى؛ تيسيرًا على المواطنين.

وأضاف عليو ثابت، وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، أن الهدف من مد فترة التسجيل هو إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الذين لم يستطيعوا التسجيل، لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجًا، بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، فى إطار الحملة التى أطلقتها الوزارة تحت عنوان «حماية»، مشيرًا إلى تسجيل 86 ألفًا و834 من العمالة غير المنتظمة حتى الآن.

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