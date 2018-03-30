ضبط 5 مصانع مخالفة في حملة بالقليوبية

شنت مباحث التموين، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملة تموينية مكبرة على المصانع المخالفة وغير المرخصة.



وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مصانع دون إجراءات تراخيص، واستخدام علامات تجارية مزيفة وغير مسجلة لخداع المواطنين.



كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، للعقيد خالد المحمدى، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بشن حملة تموينية مكبرة على المصانع المخالفه، وغير المرخصة بمناطق بنها وقليوب.



وأسفرت الحملة عن ضبط «فاطمة. س»، مسئولة عن مصنع حلويات شرقية؛ لإدارتها المصنع دون ترخيص، و«محمد. م»، مسئول عن مصنع ملابس جاهزة؛ لإدارته المصنع دون ترخيص، واستخدامه علامه تجارية غير مسجلة ALIen، و«محمد. م و»، مسئول عن مصنع لتصنيع الحلاوة، لإدارته المصنع دون ترخيص، واستخدامه علامه تجارية غير مسجلة «العياد»، و«خالد. م»، مسئول عن مصنع ملابس جاهزة؛ لإدارته المصنع دون ترخيص واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة SPeeD، و«حسام. م»، صاحب مصنع لتصنيع كشافات كهربائية؛ لإدارته المصنع دون إجراءات تراخيص.



وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.