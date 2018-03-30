القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 02:37 م

ضبط 5 مصانع مخالفة في حملة بالقليوبية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
القليوبية - صلاح حسنى
dostor.org/2110994

شنت مباحث التموين، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملة تموينية مكبرة على المصانع المخالفة وغير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مصانع دون إجراءات تراخيص، واستخدام علامات تجارية مزيفة وغير مسجلة لخداع المواطنين.

كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، للعقيد خالد المحمدى، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بشن حملة تموينية مكبرة على المصانع المخالفه، وغير المرخصة بمناطق بنها وقليوب.

وأسفرت الحملة عن ضبط «فاطمة. س»، مسئولة عن مصنع حلويات شرقية؛ لإدارتها المصنع دون ترخيص، و«محمد. م»، مسئول عن مصنع ملابس جاهزة؛ لإدارته المصنع دون ترخيص، واستخدامه علامه تجارية غير مسجلة ALIen، و«محمد. م و»، مسئول عن مصنع لتصنيع الحلاوة، لإدارته المصنع دون ترخيص، واستخدامه علامه تجارية غير مسجلة «العياد»، و«خالد. م»، مسئول عن مصنع ملابس جاهزة؛ لإدارته المصنع دون ترخيص واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة SPeeD، و«حسام. م»، صاحب مصنع لتصنيع كشافات كهربائية؛ لإدارته المصنع دون إجراءات تراخيص.

وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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