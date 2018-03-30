روسيا ترصد 12 انتهاكًا لوقف إطلاق النار فى سوريا

رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، 12 انتهاكا لوقف إطلاق النار، بينما رصد الجانب التركي انتهاكين اثنين.



وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار، مضيفا أن انتهاكات وقف إطلاق النار تم تسجيلها في محافظات اللاذقية ودمشق وحلب وإدلب.



أشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي في سوريا قدم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة الإسعافات والخدمات الطبية لــ 54 شخصا.



وأكد البيان توقيع اتفاقيتين خلال الــ 24 ساعة الماضية بشأن انضمام قرية الجديدة (ريف حلب) ومدينة تلبيسة (محافظة حمص) لنظام المصالحة في سوريا، علما بأن عدد الفصائل المسلحة أعلنت قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية.