فرار 20 سجينًا من مركز للشرطة فى فنزويلا

أعلنت الشرطة الفنزويلية، اليوم الجمعة، فرار 20 سجينا من مركز للشرطة في مدينة ماراكاي شمالي البلاد، بعد استيلائهم على أسلحة نارية ودراجة تابعة لقوات الأمن.



وقال دونان كوندي قائد مركز شرطة ماراكاي، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن السجناء الفارين كانوا بانتظار قرار يُحدد ما إذا كان يجب نقلهم إلى سجن آخر.



أشار كوندي، إلى أن 21 سجينا فروا من مركز الشرطة، وتم توقيف أحدهم بعد ساعات عندما رصده السكان وأبلغوا عنه ما اضطره لتسليم نفسه.



وكان الادعاء العام في فنزويلا، أعلن في وقت سابق أمس، أن 68 شخصا لقوا حتفهم بسبب اندلاع حريق وأعمال شغب في أحد السجون بمدينة "فالنسيا" الواقعة وسط البلاد، عقب محاولة عدد من السجناء الهرب.



يذكر أنه بسبب اكتظاظ السجون في فنزويلا، تضطر سلطات الأمن أحيانا لاستخدام مراكز الشرطة لاعتقال السجناء لفترات طويلة، في حين يقضي القانون بعدم توقيف أي شخص لأكثر من 48 ساعة في تلك المراكز.