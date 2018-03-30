القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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21088495
إجمالى المشاركين
23294311
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21771492
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1522819
3%
موسي
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الجمعة 30/مارس/2018 - 12:53 م

«الصحة» تقرر إلغاء الغلق الجزئي لمستشفى نور الحياة للخصوبة

مستشفى نور الحياة
مستشفى نور الحياة للخصوبة
سارة سعودي
dostor.org/2110871

أصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارًا بإلغاء قرارها الصادر بالغلق الجزئي، لمدة شهر، لمستشفى نور الحياة التخصصي للخصوبة، وإعادة فتحها بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات، والاشتراطات الصحية.

وأعلن الدكتور أشرف سامي إبراهيم، مدير عام إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، في بيان له، أنه تقرر إلغاء قرار الغلق الجزئي، وإعادة فتح أقسام العمليات والتعقيم، والمعمل بمستشفى نور الحياة للخصوبة، والكائن بمدينة نصر، وذلك بعد التأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وأضاف، أنه بالمرور على المستشفى تبين تلافى كافة مبررات الغلق الجزئي لبعض الأقسام، حيث تم تركيب أحواض غسيل، وتجهيز العناية المركزة، وجناح العمليات، ومعمل التحاليل.

وأصبح المستشفى جاهز لاستقبال الحالات وإجراء العمليات بعد توافر كافة الإمكانيات والاشتراطات الصحية.
من جانبه علق الدكتور عبد اللطيف سويلم، رئيس مجلس إدارة مستشفى نور الحياة للخصوبة، على قرار وزارة الصحة، بأنه لا صحة لما تردد في وسائل الإعلام عن غلق كامل للمستشفى من قبل الوزارة.

وأضاف، أن المستشفى كان يعمل بشكل كامل، ولم يتوقف للحظة واحدة، وأن ما حدث كان غلقا جزئيا لأقسام بالمستشفى، وتم تنفيذ اشتراطات وزارة الصحة، وإعادة فتحها والعمل بها.

وتابع، " أن المخالفات التي ذكرتها وزارة الصحة كانت تتمثل في عدم وجود أحواض ببعض غرف الكشف، رغم وجود حمام مغلق بها، بجانب عدم وجود الفاحص البايلوجى، برغم وجود مؤشر التعقيم، هذا فضلًا عن مخالفة تتعلق بإخراج ثلاجة صغيرة من غرفة العمليات مخصصة لحفظ أدوية العمليات، وتم استبدال دواليب ألوميتال الموجودة بغرفة العمليات بكراش تروللى.

وأضاف، أن ما ذكرته الوزارة عن وجود شخص يعمل بمعمل المستشفى لا يحمل شهادة طبية، فإن هذا الشخص لا يعمل طبيبا، وهو حاصل على ماجستير في الكيمياء، وظيفته تسجيل البيانات فقط.

وأكد مدير المستشفى، أن مركز نور الحياة للخصوبة تعمل الآن بشكل طبيعي، ومستمرة في استقبال الحالات، وإجراء العمليات بصورة منتظمة.

«الصحة» تقرر إلغاء الغلق الجزئي لمستشفى نور الحياة للخصوبة
«الصحة» تقرر إلغاء الغلق الجزئي لمستشفى نور الحياة للخصوبة
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