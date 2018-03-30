«شاكر» يكشف لـ«الدستور» خريطة مشروعات الطاقة الكهربائية

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خريطة المشروعات القومية العملاقة التي سوف تشهدها مصر في فترة الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المنتخب للعام 2022، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من هذه المشروعات تم إرجاؤها من الخطط التنموية للعام السابق إلى العام 2019 خاصة في ظل تنفيذ حزمة من المشروعات في مجال الطاقة الكهربائية التقليدية والطاقة المتجددة تضيف على الشبكة القومية نحو 25 ألف ميجاوات.



وأكد «شاكر» في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن خطة المشروعات المتعلقة بالحقيبة الوزارية للكهرباء في الحكومة المصرية تتضمن إقامة مشروعات عملاقة في مجال الطاقات المتجددة (شمسية ورياح)، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي الدولي بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، والتى تعتمد بشكل أساسى على خطة دعم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء وتطوير شبكات النقل والتوزيع بالتبعية.



وأشار وزير الكهرباء إلى أن هناك خريطة رسمية لمشروعات الطاقات المتجددة تتضمن المواقع والمساحات والقدرات، تم اعتمادها من قبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ودخلت فعليًا ضمن خطة وزارة الكهرباء التي سيتم تنفيذها في القريب العاجل.



وتابع أن أن المشروعات التي تتضمنها الخريطة سوف تقام على ساحل البحر الأحمر، وبالفعل تم تخصيص نحو 38 موقع متميز من قبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات مزارع الطاقة الشمسية والرياح فوقها، كما سوف تشهد منطقة غرب نهر النيل إقامة مشروع؛ لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات.



ولفت «شاكر» إلى أن قائمة المشروعات التي سوف تشهدها مصر في مجال الطاقة الكهربائية لم تقتصر علي الدلتا أو الساحل الشمالي لمصر أو الصعيد فقط، ولكن أخذ في الاعتبار خطط التنمية في كل من منطقة خليج السويس والتي من المقرر أن تشهد إقامة مشروعات لمزارع الكطاقة الشمسية والرياح، كما تقرر إقامة مشروعات طاقات متجددة في محافظتي جنوب وشمال سيناء، ومناطق عدة على الساحل الشمالي للبحر المتوسط.



وأكد وزير الكهرباء أن الاعتماد الأكبر من ناحية قطاع الكهرباء في تنفيذ هذه المشروعات على القطاع الخاص، من خلال إقامة طرح العديد من الفرص الاستثمارية، لتنفيذ المشروعات في مجال الطاقات المتجددة، خصوصًا أن هذا المجال متشعب الاستثمارات.