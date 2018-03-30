الشراقوة تجاهلوا ذكرى رحيل العندليب

يوافق اليوم الـ30 من مارس الذكرى الـ41 لرحيل ابن محافظة الشرقية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والذى يعتبر رمزا من رموز الأغنية العربية، وقد غابت مظاهر الاحتفال بذكراه بمسقط رأسه، حيث لم يتم الإعلان عن أى حفل غنائى بقصر الثقافة، أو تنظيم متحف مصغر، أو حتى صالون ثقافى للتحدث عن أعماله.



وقدم حليم على مدار مشواره الفني مئات الأغنيات العاطفية والوطنية، كما ساهم في السينما بـ16 فيلما من كلاسيكيات السينما المصرية.



عبد الحليم علي شبانة، من مواليد 21 يونيو 1929، بقرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، وهو الابن الأصغر بين أربعة إخوة هم إسماعيل ومحمد وعلية، توفيت والدته بعد ولادته بأيام وقبل أن يتم حليم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيم الأب والأم، وانتقل ليعيش في بيت خاله الحاج متولي عماشة.



التحق حليم بكتاب الشيخ أحمد، ومنذ دخوله للمدرسة تجلى حبه العظيم للموسيقى حتى أصبح رئيسًا لفرقة الأناشيد في مدرسته، والتحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943، ليكتشفه الإذاعي حافظ عبدالوهاب الذي سمح له باستخدام اسمه "حافظ" بدلًا من شبانة، ورحل عن عالمنا في الثلاثين من مارس عام 1977، بعد صراع مع المرض.



وتلقى العديد من أهالى الشرقية وعودًا واهية بإصلاح وضع منزل عبدالحليم الحافظ، الكائن بمسقط رأسه بقرية الحلوات، وتكريمه كمزار أثرى تخليدًا لذكراه، إضافة إلى استياء أهالى القرية وما تبقى من أقاربه من توقف المحافظة عن إحياء ذكرى عبدالحليم حافظ، والتى استمرت لسنوات بعد رحيله تحييها فرق الفنون الشعبية والمطربين الذين يؤدون بعض أغانيه، بحضور بعض الفنانين والإعلاميين وقيادات المحافظة، حتى لم تعد تقام الآن إلا بعض الفعاليات النادرة.



ويعتبر حليم من أهم مؤسسى جامعة الزقازيق، وبنى أكبر مساجد الشرقية وأشهرها وهو مسجد الفتح، كما تبرع بأجر حفلاته لصالح إنشاء الجامعة، وأثار بأغانيه الحماس الوطنى في الشارع المصري، ليطلق عليه الكثيرين "السلاح السرى للرئيس عبدالناصر"، نظرًا لما قدمه من أغانى كانت علامة بارزة فى تاريخ الأغانى الوطنية لمصر والشعب العربى.