بالصور..وجبات «كنتاكي» بانتخابات رئاسة «بيت الأمة»

قام أحد المرشحين على رئاسة حزب الوفد بتوزيع وجبات من مطعم «كنتاكي» علي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين اليوم لانتخاب رئيس الحزب وتعديل لائحته.



ودعا الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الهيئة الوفدية اليوم الجمعة، لانتخاب رئيس جديد للحزب، إلى جانب التصويت على اللائحة الجديدة لبيت الأمة بعد نهاية ولايته، حيث كان قد قضى دورتين منذ عام 2010 كل دورة أربع سنوات، وبالتالي لا يحق له الترشح مرة ثالثة وفقًا للائحة الجديدة.



ومن المقرر أن يتسلم رئيس الحزب الجديد رئاسة الحزب يوم ٢ يونيو المقبل، في موعد انتهاء مدة رئيس الحزب الحالي.



ويتنافس في الانتخابات ٤ مرشحين هم كل من بهاء الدين أبو شقة، وحسام الخولي، وياسر حسان، وعلاء شوالي.