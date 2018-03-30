«سعفان» يطالب بسرعة إدخال بيانات مليون عامل غير منتظم

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ضرورة الإسراع في إدخال بيانات مليون عامل غير منتظم من الذين سجلوا أنفسهم على مستوى 27 مديرية بالقوى العاملة بالمحافظات حتى نهاية مارس الجاري، وذلك بمركز معلومات الديوان العام ومراكز المعلومات بالمديريات في غضون 3 أيام من بعد غد الأحد.



وقال "سعفان" إن تسجيل هذه الفئة بمراكز المعلومات، سيشمل تصنيف المسجلين جغرافيا ومهنيا بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيل هذه العمالة ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقًا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية.



وشدد الوزير على اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام برعاية تلك الفئة من العمالة بتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجًا.



جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمديري مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بديوان عام الوزارة، فضلا عن قيادات الوزارة.



وطالب "سعفان" مديري مديريات القوى العاملة بضرورة توجيه المقاولون الذين يستخدمون عمالة موسمية مؤقتة بالإسهام في شراء شهادة "أمان " لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة من العمالة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة أو الإصابة.



وأبلغ الوزير مديري المديريات، بمد فترة تسجيل العمالة غير المنتظمة حتى نهاية أبريل، بدلا من نهاية مارس من خلال الحملة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان "حماية"، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الذين لم يستطيعوا التسجيل، لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجًا.