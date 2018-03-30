بالصور.. هل تصمم باكهام فستان زفاف ميجان المنتظر؟

احتفلت المصممة البريطانية، جينى باكهام، بالذكرى الثلاثين لتأسيسها لعلامتها التجارية الشهيرة مع عرض أزياء لمجموعة من فساتين الزفاف للموسم الجديد فى فندق ريتز بالعاصمة لندن.



وتعتبر هذه المرة الأولى التى تظهر فيها باكهام خطها الإنتاجى فى المملكة المتحدة منذ عام 2003 والذى يتوافق مع عام الزواج الملكى لميجان والأمير هارى.



وتعتبر دوقة كامبيردج، التى تبعد أسابيع عن إنجاب طفلها الثالث، من كبار المعجبين بالعلامة التجارية جينى باكهام، والتى ارتدت منهم معطفًا أخضر بالنعناع، وفقًا لموقع mirror.



واستوحت باكهام عروض فساتين الزفاف من المجتمع الفاتن والأناقة اللاذعة التى تغذيها الرومانسية الغامضة، فهل ستستطيع أن تحتل مقعدها من أجل تصميم فستان الزفاف المرتقب فى 19 مايو المقبل؟.