سيد رجب يواصل التحليق مع «نسر الصعيد»

يواصل الفنان سيد رجب تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "نسر الصعيد" المقرر عرضه بالماراثون الرمصاني المقبل، في كومباوند على طريق "مصر- الإسماعلية".



وقال "رجب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تبقى له عدد كبير من المشاهد حيث إنه لم يصور سوى عدد قليل منها، ومن المتوقع أن يستمر التصوير حتى شهر رمضان.



جدير بالذكر أن مسلسل "نسر الصعيد" تدور أحداثه حول ضابط شرطة يواجه الإرهاب، وهو من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج ياسر سامي، ومن بطولة، محمد رمضان، وفاء عامر، درة، سلوى خطاب، عائشة بن أحمد، أحمد خالد، ومن إنتاج العدل جروب.