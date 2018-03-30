«المونيتور»: مصر تضغط دبلوماسيًا لضم جنوب السودان للجامعة العربية

أكد موقع "المونيتور" الأمريكي، اليوم الجمعة، أن مصر تسعى لحصول جنوب السودان على مقعد في الجامعة العربية، فيما أعلنت جوبا، للمرة الأولى منذ انفصالها عن السودان عام 2011، رغبتها في الانضمام للجامعة العربية.



وبحسب التقرير، فإن الأوساط الدبلوماسية والسياسية في مصر تضغط لحشد الجامعة العربية لقبول جنوب السودان كعضو دائم فيها.



وكشف دبلوماسي مصري لموقع "المونيتور"، دون الكشف عن هويته، أن "هناك تحركات دبلوماسية تقودها مصر داخل الجامعة العربية تؤكد على أهمية انضمام جنوب السودان إلى المنظمة العربية العريقة، بالنظر إلى الموقع الجغرافي الإستراتيجي لجوبا، الذي يعمل كبوابة عربية لإفريقيا".



وأضاف المصدر: "خلال الاجتماع الوزاري في 7 مارس تحولت المسألة مسارًا نزاعيًا بين القوى الإقليمية حول المصالح المختلفة للدول العربية في جنوب السودان".



وأوضح التقرير أنه لم يكن هناك جواب رسمي من الجامعة منذ أن قدمت جوبا طلبها لأول مرة عام 2016، ولكن في ظل توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الآن تجاه إفريقيا والميل للشعور الإفريقي، وليس العربي فقط فإن جنوب السودان تنتمي أيضًا للمنظمة العربية.



وأضاف المصدر: "كان هناك جدل كبير خاصة مع معارضة وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور القوي لعضوية جنوب السودان، معتبرًا أن جنوب السودان لا يزال يشكل تهديدًا أمنيًا لبلاده، ومع ذلك فقد تم الاتفاق في النهاية على مناقشة القضية في سياق الأمن القومي العربي مع رؤساء الدول خلال القمة العربية المقررة في 15 أبريل".



وأشار المصدر إلى أن بعض الوزراء يعارضون عضوية جنوب السودان بناء على ذرائع كاذبة، مثل الادعاء بأن اللغة العربية ليست منصوصا عليها باعتبارها اللغة الرسمية في دستور جنوب السودان وهذا غير صحيح.



وقال المصدر: "يتحدث السودانيون الجنوبيون العربية، التي تربط جميع رجال القبائل، ويطلق عليها جوبا العربية، والأكثر من ذلك، أن الدستور يعترف باللغات المحلية، وليس اللغة الإنجليزية فقط، وأي مخاوف حول الجنوب يمكن التحكم فيها ويمكن التعامل معها بطريقة ما"، مؤكدًا أن انضمام جوبا للجامعة العربية يعد أمرًا مهمًا من أجل خدمة المصالح العربية.



وقدم جنوب السودان طلبه للانضمام إلى جامعة الدول العربية، خلال اجتماع سري في قمة 2016 في موريتانيا، والعام الجاري قدم جنوب السودان طلبه مرة أخرى، على الرغم من مواقف معارضة بين بعض السودانيين الجنوبيين.



وأضاف التقرير أن علاقات جوبا المتوترة مع جيرانها الأفارقة واستمرار تدهور الوضع السياسي والإنساني بعد سبع سنوات من الانفصال، فضلًا عن عدم وجود أي اتفاق مع المتمردين، كانت من الأسباب الكافية لجذب الجنوب للعرب، وهناك وفد دائم للجامعة العربية في جوبا نشط منذ عام 2007، ويسعى للمساهمة في تطوير وإعادة إعمار جنوب السودان.



ومن جانبه صرح مسئول بالجامعة العربية، دون الكشف عن هويته، لموقع "المونيتور" قائلًا: "إن دور الوفد ضعيف مقارنة ببعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في جوبا، لأن تمويله ضعيف، وفي عام 2012، كانت هناك محاولات لإغلاق مكتب الوفد لكن مصر أحبطت محاولات الإغلاق".



وقال دبلوماسي آخر من وزارة الخارجية المصرية، دون الكشف عن هويته، لموقع "المونيتور": "مصر تخوض معركة دبلوماسية لصالح عضوية جنوب السودان في جامعة الدول العربية، ومنذ انفصال جنوب السودان كانت مصر تتعامل مع الدولة الوليدة كحليف استراتيجي للقاهرة، وهو ما تم إثباته في عدة مواقف مصرية تدعم الجنوب في المحافل الدولية، وأحبطت مصر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولات فرض العقوبات وحظر الأسلحة على جنوب السودان في ديسمبر 2016".



وأضاف الدبلوماسي أن "وزير الخارجية المصري سامح شكري زار جوبا فى مارس أيضًا، وتُحسب الآن العلاقات الخارجية المصرية على أساس المصالح والدعم السياسي والاقتصادي الذي يمكن أن توفره القاهرة لجوبا من خلال البوابة العربية، التي يمكن أن تخدم مصالح مصر في جوبا، خاصة فيما يتعلق بمياه النيل، حيث أن جنوب السودان هو الرابط بين دولتي مصب النهر، مصر والسودان، ودول النيل الأبيض في دول المنبع".



وتقع أرض الجنوب ضمن اتفاقية 1959 التي تغطي مشاريع استغلال المياه المفقودة في حوض النيل في مستنقعات بحر الجبل، وبحر الزير، وبحر الغزال، ونهر السوباط.



وأدت النزاعات والحروب الأهلية إلى توقف مشروع قناة جونقلي عام 1983، فيما علقت القاهرة آمالها على القناة غير المكتملة لتأمين 4.7 مليار متر مكعب من المياه، كمرحلة أولية لري أراضيها الزراعية.



وقال هاني رسلان، الخبير في الشئون الإفريقية ورئيس قسم دراسات حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لموقع "المونيتور": "إن انضمام جنوب السودان للجامعة العربية سيكون مكسبًا كبيرًا، وبعد الانفصال يمكن أن تكون الدولة الوليدة بمثابة نقطة انطلاق للبلدان المعادية للعرب، ولا سيما إسرائيل".



وعلى صعيد متصل تم نقل القمة العربية المقرر عقدها في 15 إبريل من الرياض إلى الظهران، على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، ولم تقدم الرياض أي سبب لهذا التغيير في المكان، فيما أشارت وسائل إعلامية ضمنًا إلى أن النقل بسبب المخاوف الأمنية.



وقالت الرياض إن العديد من الصواريخ التي أطُلقت من اليمن استهدفت السعودية في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بما في ذلك ثلاثة صواريخ استهدفت الرياض أودت بحياة مصري، وإصابة 4 مصريين آخرين.

