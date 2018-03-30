احمي نفسك من «الانتصاب المستمر» بـ 4 طرق

«الانتصاب المستمر» عبارة عن انتصاب القضيب لفترات طويلة قد تستمر لساعات، ويكون عادة مؤلمًا.



وبحسب موقع «ميديكال ديلي» الطبي فإن الانتصاب المستمر ينقسم لنوعين، الأول: إفقاري، والثاني: لا إفقاري، ولكل منهما أعراضه.



أعراض الانتصاب المستمر الإفقاري، انتصاب دائم لأكثر من أربع ساعات، أو لا علاقة له بالإثارة، أو التحفيز الجنسي ويكون جسم القضيب صلبًا، ولكن رأس القضيب «الحشفة» لينًا مع زيادة ألم في القضيب.



أما أعراض الانتصاب المستمر اللا إفقاري، فهى انتصاب دائم لأكثر من أربع ساعات، أو لا علاقة له بالإثارة، أو التحفيز الجنسي ويكون منتصبا لكن جسم القضيب ليس صلبًا تمامًا.



وتعود أسباب الانتصاب المستمر إلى لدغة العنكبوت، لسعة العقرب، أو عدوى سامة أخرى واضطرابات التمثيل الغذائي، بما في ذلك النقرس، أو الداء النشواني واضطرابات عصبية، مثل إصابة الحبل الشوكي، أو الزهري والسرطانات التي تنطوي على القضيب.



وللوقاية من الإصابة بالانتصاب المستمر ينصح الأطباء بعلاج الحالة الأساسية الكامنة، مثل فقر الدم المنجلي الذي قد يُسبب الانتصاب المستمر واستخدام «الفينيليفرين» عن طريق الفم، أو عن طريق الحقن واستخدام أدوية حجب الهرمونات للرجال البالغين فقط واستخدام الأدوية عن طريق الفم المستخدمة للتحكم في ضعف الانتصاب.