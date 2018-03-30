القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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تقارير ومتابعات
الجمعة 30/مارس/2018 - 12:35 م

خبراء تقنية المعلومات: «جوجل» جاسوس 24 ساعة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
نيفين هنري
dostor.org/2110850

تصدرت فضيحة موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» عناوين الصحف العالمية والسماح لشركة كامبريدج أناليتيكا باختراق معلومات وبيانات أكثر من 50 مليون مستخدم أمريكى لاستخدامها في عمل دعايات انتخابية مفصلة، حتى إن كثيرين من رواد الموقع الاجتماعى فكروا في إغلاق حساباتهم واستخدام منصات إلكترونية أكثر أمانًا وخصوصية، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن شركة جوجل العملاقة لديها قاعدة بيانات عملاقة عن عملائها من المترددين على الإنترنت تفوق 10 أضعاف قاعدة بيانات فيسبوك، كما أنه يعمل كجاسوس يراقب المستخدم 24 ساعة ويعرف خط سيره وأدق تفاصيل حياته، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية.

فى سلسلة من التغريدات، وضع أحد خبراء تقنية المعلومات ما يعرفه عملاق البحث جوجل بالضبط عنه، والذى يعود تاريخه إلى عام 2008، معلقًا على الموضوع بأنه «غير معقول».

وتتراوح المعلومات بدءًا من كل مكان زاره في العام الماضي إلى كل موقع ويب نقر عليه، وحتى بياناته تحتوى على ملفات تم حذفها من حساب السحاب في Google Drive.

وقرر مطور الويب ديلان كوران، ومقره فى وترفورد، أيرلندا، تنزيل أرشيفى جوجل وفيسبوك، وكانت البيانات التي يحتفظ بها موقع التواصل الاجتماعى الأكثر شعبية في العالم، كبيرة إلى حد كبير، في حدود 600 ميغابايت، أي ما يعادل 400000 كلمة.

ولكن ظهرت البيانات قليلة جدًا بالمقارنة مع ملف بيانات جوجل، والذي كان 5.5 جيجابايت، أي ما يقرب من عشرة أضعاف وهو ما يساوى حجم 3 ملايين ملف وورد.

وأشار إلى النتائج التي توصل إليها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، فى تغريدة أخذت إعادة تغريد لأكثر من 150.000 مرة، وقال: «هل تريد أن تفزع نفسك؟ سأعرض فقط كم من المعلومات التي يخزنها  كل من جوجل وفيسبوك دون أن تعرف أو حتى تنتبه».

ووجد «كوران» أن جوجل كانت تتتبع باستمرار موقعه في الخلفية، بما في ذلك الوقت الذى استغرقه التنقل بين مختلف النقاط، كما أنه يحمل تفاصيل عن هواياته واهتماماته، فضلًا عن التخمينات عن وزنه المحتمل والدخل.

وأظهر مطور الويب أن جوجل لديه كمية بيانات عن حياة كل شخص وتفاصيل عنه مذهلة مثل عدد الكافيهات التي زارها وعدد الساعات التي قضاها على كل مقهى والبلدان التي سافر إليها بتوقيتات زمنية دقيقة، والطرق والشوارع التي استخدمها ليصل من مكان لآخر.

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