التموين تشن حملة مفاجئة على مركز بلبيس في الشرقية

شنت مديرية التموين بالشرقية، حملة مفاجئة على مركز بلبيس، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات.



أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل مديرية تموين الشرقية، أن قطاع تموين جنوب الشرقية شن حملة مفاجئة على مركز بلبيس، أسفرت عن ضبط السيارة رقم 2915 نصف نقل، أثناء تفريغها «مخلل» مجهول المصدر، أمام أحد المحلات بقرية بساتين الإسماعيلية، وتم ضبط عدد 2 برميل «مخلل» وزن الواحد 100 كجم، وتحررالمحضر ضد قائد السيارة.



كما تم ضبط مصنع بالمنطقة الصناعية بأنشاص، يقوم بإنتاج الأسمدة الزراعية سوبر الفوسفات، يعمل دون ترخيص من الجهات المعنية، وتم التحفظ على 20 شيكارة سوبر فوسفات على ذمة القضية، ومصنع لإنتاج المواد الصناعية والمنظفات يعمل دون ترخيص بالمنطقة الصناعية بأنشاص، وتم التحفظ على 20 عبوة من الإنتاج التام، سعة العبوة الواحدة 5 لترات.



كما تم ضبط مصنع لإنتاج أعلاف المواشي والأرانب بالمنطقة الصناعية بأنشاص، يعمل دون ترخيص، وتم التحفظ على طن بإجمالي 20 شيكارة من الأعلاف.



وعن المخابز، فقد تم تحرير مخالفات لـ6 مخابز لعدم الانضباط في العمل، ووجود مخالفات أهمها نقص وزن الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.