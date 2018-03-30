بوتين يهنئ السيسى بفوزه بالانتخابات الرئاسية

أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية.



وجاء في البرقية، حسب البيان الصادر عن الكرملين: «أظهرت نتائج الانتخابات بوضوح مكانتكم العالية بين مواطنيكم، والدعم الواسع للتوجه الذي تتبعون لحل المهام الاجتماعية الاقتصادية الراهنة، وتعزيز الاستقرار في البلاد».



وأضاف الرئيس الروسي، في برقيته إلى نظيره المصري: «أعول على أن نوفر بجهودنا المشتركة، استمرار التعاون الثنائي ذى المنفعة المتبادلة في كافة المجالات، وكذلك تنسيق الجهود في القضايا الإقليمية والدولية، وفي مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الدولية، وهذا بلا شك، يصب في مصلحة الشعوب الصديقة في بلدينا».



