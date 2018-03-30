«أبوخضرة»: زيادة مخصصات الأجور بند أساسى فى الموازنة الجديدة

قال فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيادة مخصصات الأجور بند أساسي في الموازنة الجديدة، وذلك حتى يتم التوفيق بين الدخل والاستهلاك والاحتياجات اليومية للموظف، منوهًابأن الدولة اقتصادها بدأ ينهض ولا بد وأن يعود ذلك على المواطنين في الشارع، لتحقيق التوازن، وخلق حالة من الرضا.



وأكد «أبوخضرة» في تصريح خاص لـ«الدستور» أن مسألة الأجور مرتبطة بعدة موضوعات في سلسلة واحدة، أهمها العلاوة الاجتماعية والمطالبة بزيادتها والمعاشات.