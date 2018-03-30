إحباط تهريب 2000 لتر وقود للسوق السوداء في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، حملة مُكبرة للتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في السلع المدعمة والفاسدة والمنتهية الصلاحية.



وأسفرت الحملة عن ضبط "مسعد. ح. ع" صاحب محطة وقود لتمويل السيارات كائنة بقرية صلاح العبد بمركز وادى النطرون لإدارته المحطة بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وكذلك تجميعه مواد بترولية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته 1000 لتر سولار، و1000 لتر بنزين 80.



وضبط "طارق ع ح" صاحب محل سوبر ماركت كائن بقرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور لتجميعه مقررات تموينية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته 20 كيلو سكر، 7 كيلو لحوم مفرومة وكبدة مجمدة، و12 علبة زبادى.



وضبط "محمد م ع ع"، صاحب محل سوبر ماركت كائن بمدينة كوم حمادة بتهمة حيازته وعرضه للبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وضبط بحوزته 30 علبة "باتيه" منتهي الصلاحية.



وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وجار العرض على النيابة العامة.