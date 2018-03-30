جمعيات المستثمرين: خفض الفائدة للمرة الثانية يعزز الصناعة

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها، أمس الخميس، تخفيض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمعدل 100 نقطة أساس ليصبح 16.75% و17.75% و17.25% علي الترتيب.



كما قررت اللجنة تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% أيضًا ليصبح 17.25% بدلا من 18.25%.



وقال المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن قرار تخفيض الفائدة للمرة الثانية على التوالي مهم للغاية كان ينتظره الكثير من المستثمرين وأصحاب المشروعات، مؤكدًا أن منحنى التضخم بالفعل بدأ يقل، موضحًا أنه عندما يرتفع التضخم يحدث انكماش في الأسواق ما يؤدى إلى ذهاب الناس لشراء شهادات الـ 20%.



من جانبه، أكد محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه سعيد جدًا بالقرار الذي أصدره البنك المركزي أمس، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة خطوة مهمة لتشجيع الصناعة في مصر من خلال تخفيض العائد على الإيداع والاقراض، مضيفًا أن هذا القرار سيوفر فرصًا استثمارية في مجالات الصناعة والزراعة وبالتالي سيقل معدلات التضخم وهو القرار الذي كانت تنتظره جمعيات المستثمرين طويلًا.



وفي سياق متصل، أكد حسن سليمان، رئيس جمعية مستثمري نوبيع، أن خفض سعر الفائدة للمرة الثانية سيشجع الاستثمارات في مصر في مجال الصناعة ما يؤدي إلى خفض معدلات التضخم، مطالبًا بإلغاء ضريبة القيمة المضافة 14% حتى ينتعش سوق الفرص الاستثمارية.

