ضبط عاطل بحوزته 9 قطع حشيش بالبحيرة

تمكن ضباط المباحث بالبحيرة، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل بحوزته 9 قطع حشيش بكمين أمني بدمنهور.



تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط إدارة تأمين الطرق بالمديرية والمعينين بخدمة رئاسة القول الأمنى بالقطاع الثالث بالطريق الزراعي السريع بدائرة مركز دمنهور، من ضبط «مصطفى. س. ال»، 28 سنة، عاطل، ومقيم بشبرا بقسم دمنهور، وذلك حال توقفه بالطريق الزراعى أمام مستشفى الفيروز بدائرة المركز وبحوزته 9 قطع حشيش.



وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.