مصرع طفل غرقًا فى مصرف بالبحيرة

لقي طفل مصرعه غرقًا بمصرف بقرية شدريشا التابعة لمركز المحمودية بالبحيرة.



تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة المحمودية من المستشفى العام بوصول الطفل "أحمد. ر.ك" 3 سنوات، ومقيم بقرية شدريشا بدائرة المركز جثة هامدة.



وبسؤال والده "رمضان.أ.ك"، 48 سنة، عامل، ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء لهو نجله على حافة مصرف بأرضه الزراعية بعزبة مقلد بدائرة المركز، سقط به حال انشغاله بعمله بالأرض ما أدى لغرقه ووفاته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفه مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.