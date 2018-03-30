بدء التصويت فى انتخابات «الوفد» لاختيار خليفة «البدوى»

بدأ منذ لحظات التصويت في انتخابات رئاسة حزب "الوفد" لاختيار خليفة الدكتور السيد البدوى، لرئاسة "بيت الأمة".



ودعا الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد" الهيئة الوفدية، اليوم الجمعة، لانتخاب رئيس جديد للوفد، إلى جانب التصويت على اللائحة الجديدة لبيت الأمة بعد نهاية ولايته، حيث كان قد قضى دورتين منذ عام 2010 كل دورة أربع سنوات، وبالتالى لا يحق له الترشح مرة ثالثة وفقًا للائحة الجديدة.



ومن المقرر أن يتسلم رئيس الحزب الجديد رئاسة الحزب يوم 2 يونيو المقبل، في موعد انتهاء مدة رئيس الحزب.



ويتنافس فى الانتخابات 4 مرشحين هم كل من "بهاء الدين أبوشقة، وحسام الخولى، وياسر حسان، وعلاء شوالى".