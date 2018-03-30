«الصحفيين» تفتح باب التسجيل فى العمومية لاعتماد الموازنة

فتحت نقابة الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، باب التسجيل أمام الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين فى كشوف الاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة، للتصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2017، وتقرير مجلس النقابة من مارس 2017 حتى فبراير 2018، واعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2018.



كان مجلس نقابة الصحفيين قد دعا الأعضاء المُقيدين فى جدول المشتغلين، للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة، الجمعة الموافق 2 مارس 2018، ولكن تقرر تأجيل الانعقاد لعدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية فى المرة السابقة.