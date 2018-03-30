موسكو تجهز مليون ونصف كُتيب سياحى بخمس لغات لجماهير كأس العالم

تعمل العاصمة الروسية "موسكو" على طباعة كتيبات سياحية مترجمة بخمس لغات، سيتم طرحها على عشاق كرة القدم خلال فعاليات كأس العالم المقررة صيف العام الجارى.



وحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة، فإن عدد هذه الكتيبات حوالي مليون ونصف المليون كُتيب، وتمت ترجمتها لخمس لغات وهي الإنجليزية، والصينية، والألمانية، والفرنسية والإسبانية.



وتحتوي هذه الكُتيبات على أهم المعالم السياحية فى المدينة والمرافق والأماكن التي ستجرى فيها نشاطات تتعلق بالبطولة بالإضافة إلى جدول المباريات ومعلومات عن كيفية التواصل مع قسم الطوارئ والمستشفيات.



