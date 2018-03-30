لهذه الأسباب.. اترك ملابسك تجف فى الهواء الطلق

تضطر ربة المنزل في كثير من الأحيان إلى تجفيف ملابسها في الداخل، خوفًا من الأتربة والتلف نتيجة للمتغيرات الجوية خاصة في وقت الرطوبة الشديدة.



وحذر خبراء من جمعية الربو فى أيرلندا من تعليق الملابس المبللة بالداخل لأنها تزيد الرطوبة فى الغرفة بنسبة تصل إلى 30% وتشجع نمو العفن.



وأضاف الخبراء وفقًا لموقع «ذا صن» أن العفن يؤثر على الرضع والأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنفس أو الربو أو ضعف جهاز المناعة، بالإضافة إلى من يعانون من مشاكل جلدية.



وأكدت الدكتورة فيينا كيني من جمعية الربو، أن العفن الذى ينشأ داخل الغرفة نتيجة تجفيف الملابس في الداخل يسبب الحساسية ونمو فطريات وجراثيم لايمكن أن ترى بالعين المجردة.

