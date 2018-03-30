القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 11:02 ص

لهذه الأسباب.. اترك ملابسك تجف فى الهواء الطلق

ملابسك
ملابسك
غادة موسى
dostor.org/2110759

تضطر ربة المنزل في كثير من الأحيان إلى تجفيف ملابسها في الداخل، خوفًا من الأتربة والتلف نتيجة للمتغيرات الجوية خاصة في وقت الرطوبة الشديدة.

وحذر خبراء من جمعية الربو فى أيرلندا من تعليق الملابس المبللة بالداخل لأنها تزيد الرطوبة فى الغرفة بنسبة تصل إلى 30% وتشجع نمو العفن.

وأضاف الخبراء وفقًا لموقع «ذا صن» أن العفن يؤثر على الرضع والأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنفس أو الربو أو ضعف جهاز المناعة، بالإضافة إلى من يعانون من مشاكل جلدية.

وأكدت الدكتورة فيينا كيني من جمعية الربو، أن العفن الذى ينشأ داخل الغرفة نتيجة تجفيف الملابس في الداخل يسبب الحساسية ونمو فطريات وجراثيم لايمكن أن ترى بالعين المجردة.

لهذه الأسباب.. اترك ملابسك تجف فى الهواء الطلق
لهذه الأسباب.. اترك ملابسك تجف فى الهواء الطلق
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