«الظاهر»: الري من أعلى الوزارات تصويتًا في الانتخابات

قال الدكتور أسامة الظاهر، مدير عام مكتب وزيرالري للمشروعات الكبرى ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير بالديوان العام، إن الوزارة من أعلى الوزارات مشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث بلغت النسبة ما يزيد على 90 %، من موظفين وعاملين بمختلف الإدارات والمحافظات.



وأكد لـ«الدستور»، أن جروب تطبيق «واتساب» شهد رسائل متلاحقة للحث على المشاركة وأداء الصوت الانتخابي، وكل رئيس هيئة أو قطاع كان لديه حرص على نزول الموظفين في مواعيد مبكرة جدًا ليتمكنوا من التصويت.



