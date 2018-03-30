للمرة الثانية.. تركيا تُهدد بدخول مدينة سنجار العراقية

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مجددًا بدخول القوات التركية مدينة "سنجار" العراقية، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.



كان "أردوغان" أعلن قبل 4 أيام، انطلاق عملية عسكرية جديدة بمدينة "سنجار"، وذلك استمرارًا لعملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في يناير الماضي في عفرين السورية، وانتهت بدخول القوات التركية إلى المدينة منتصف الشهر الجاري، ورفع العلم التركي عليها في تحد واضح للسيادة السورية على المدينة.



ولفت إلى أن مدير المخابرات التركي سيجتمع مع مسؤول عراقي، الاثنين، لبحث العملية العسكرية العراقية في منطقة سنجار.