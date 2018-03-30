«لو مهتمة بالتفاصيل».. ابتعدى عن 4 أبراج

التفاصيل الصغيرة التي لا ينتبه إليها أحد تكون بالنسبة لبعض الأشخاص مؤشرات أساسية تحدد علاقتهم بالآخرين، فتتحدد مكانة كل شخص حسب درجة اهتمامه بتلك التفاصيل، فإذا كنتِ تهتمين بتلك التفاصيل الصغيرة، فهناك أربعة أبراج يفضل تجنبها، وهى:



«الحمل»

الحمل على رأس الأبراج التي يفضل تتجنبها إذا كنتِ ضمن الأشخاص المهتمين بالتفاصيل، فمواليد هذا البرج لا يعبأون كثيرا بالتفاصيل، فالحياة بالنسبة لهم أقصر من أن يقضوها في تلك الأمور.



«الجدي»

الجدي أيضا من الأبراج التي يفضل تجنبها إذا كنتِ من الأشخاص المهتمة بالتفاصيل، فمولود برج الجدي لا يعترف بتلك الأمور ويعتبرها تفاهة وإهدارا للوقت.



«الدلو»

الدلو أيضا من الأبراج العملية التي لا تكترث للتفاصيل، لذلك يسبب الارتباط به كثيرا من المشاكل إذا كان اهتمامك بالتفاصيل أمرا مهما، وبالتالي يفضل تجنبه عاطفيا.



«الجوزاء»

مولود برج الجوزاء تتضارب مشاعره ويغفل عن كثير من التفاصيل الصغيرة، مما يجعله يثور غضبا عندما يتهمه شريك حياته بإهماله التفاصيل، لاعتقاده بوجود أشياء أهم في الحياة.







