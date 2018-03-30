الزراعة تستعد لـ«شم النسيم» بحملات على أسواق الفسيخ والرنجة

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشن حملات على أسواق الأسماك والرنجة مع اقتراب أعياد الربيع وشم النسيم وتشديد الإجراءات على الأسواق ومحلات البيع.



وقال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لـ«الدستور» إن حملات الهيئة مستمرة على مستوى الجمهورية حتى انتهاء احتفلات شم النسيم، وذلك على أسواق الأسماك والفسيخ والرنجة وضبط الفاسد منها وتحرير محاضر للمخالفين وتحويلها إلى النيابة حفاظًا على صحة المواطنين.

