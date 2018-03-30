بالصور.. محافظ القاهرة يهنئ «القطان» على منصبه الجديد

زار المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أحمد القطان، وزير الدولة السعودي لشئون الدول الإفريقية، لتهنئته على توليه منصبه الجديد استكمالًا لجهوده كسفير للمملكة العربية السعودية بالقاهرة منذ عام 2001، كذلك توليه منصب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية بجامعة الدول العربية.



وأشاد المحافظ بجهود السفير القطان خلال فترة توليه منصبه كسفير للمملكة بالقاهرة في توطيد أواصر العلاقات المصرية السعودية والعمل على تذليل أي معوقات تواجهها.



وأهدى المحافظ "القطان" درع محافظة القاهرة والعملة التذكارية الخاصة بمرور 150 عامًا على تأسيس القاهرة الخديوية.



