جهاز القاهرة الجديدة يكرم الموظفين المتميزين

كرم المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، 9 من الموظفين المتميزين، لجهودهم وتفانيهم في العمل، وهم: المهندسة هدى الخولي، مدير عام التخطيط والمتابعة، والمهندسة ماجدة عبدالحق، مدير عام إدارة المشتريات والمخازن، وعنتر الدمرداش، مدير عام إدارة النظافة، وهشام علي، مدير إدارة الصيانة بإدارة الكهرباء، والمهندس رشوان محمد رشوان، بإدارة الزراعة، والمهندسة رشا ماهر، بإدارة التراخيص، والمحاسبة أماني سعيد، بإدارة المالية، والسيد أمل، بإدارة الحركة، والسيد منصور، بإدارة الإدارية.



كما كرم رئيس الجهاز 9 من الموظفين الذين بلغوا سن المعاش، وتمنى لهم حياة سعيدة، وشكرهم على جهدهم المبذول طوال السنوات الماضية، فيما قدم للمكرمين شهادات تقدير وهدايا عينية.

