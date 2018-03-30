مايو المقبل.. 22 شركة مصرية تشارك فى معرض «سيال» بكندا

ينظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عددًا من المشاركات فى معارض خارجية بدءا من مايو 2018، تبدأ بالمشاركة فى معرض سيال كندا المقرر انعقاده من 2 حتى 4 مايو، ويعد أحد أهم معارض المنتجات الغذائية فى كندا وأمريكا الشمالية.



وبحسب بيان صادر عن المجلس التصديرى، فإن السوق الكندية من أهم الأسواق المستهدفة للمنتجات المصرية، نظرا لكونها رابع أكبر سوق استيرادية بشكل عام على مستوى العالم، وسادس أكبر مستورد للغذاء فى 2017، ويرجع ذلك لزيادة حركة الهجرة السنوية لكندا.



ويشارك المجلس التصديرى فى معرض سيال كندا بـ22 شركة تمثل مختلف القطاعات الغذائية، من عصائر، وخضراوات وفواكه مجمدة، وزيتون وزيت زيتون، ومخللات، وسناكس، ومركزات طماطم، وعصائر ومركزات عصائر، ومنتجات ألبان، وزيوت عطرية، ومكرونة، وإضافات أغذية، وسمن وزيوت طعام، ومحضرات الحلويات والعصائر سريعة التحضير، وتعد هذه المشاركة من كبرى المشاركات بالمعرض، إذ يمثل الجناح المصرى فى "سيال كندا" هذا العام ثانى أكبر جناح بعد إسبانيا من حيث عدد الشركات المشاركة.



وأعلن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أنه بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى فى "مونتريال"، ومشروع تيسير التجارة الكندى TFO، دعم 10 من الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء بالمجلس للمشاركة فى معرض "سيال"، بهدف استكشاف الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية فى هذه السوق المهمة والالتقاء بكبار المستوردين والسلاسل التجارية، من خلال ترتيب لقاءات ثنائية مسبقة للشركات المشاركة، وعدد من زيارات الأسواق خلال فترة انعقاد المعرض، لتحقيق أقصى استفادة للشركات المشاركة فى المعرض.



ويستكمل المجلس عمله فى الترتيب لعدد من المعارض الخارجية المقرر انعقادها خلال الأشهر المقبلة فى عدد من دول العالم المختلفة، منها معرض "فانسى فود" فى نيويورك الذى يُقام خلال يونيو 2018، ومعرض World Food Moscow سبتمبر 2018، ومعرض سيال باريس فى أكتوبر 2018.