القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 10:51 ص

«صديق»: إنشاء مكتبات عامة بالمناطق المُهمشة لنشر الوعي الثقافي

المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق
محمد إبراهيم
dostor.org/2110743

عقد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اجتماعًا مع رياض رضوان، مدير عام مكتبات مصر العامة، لوضع تصور لبناء البشر قبل الحجر، وبناء التنمية الفكرية للإنسان المصري بالمناطق العشوائية التي تم تطويرها.

وقال المهندس خالد صديق، في إطار إستراتيجية الصندوق التي تتبنى فكر أن الإنسان هو محور تطوير المكان، فنعمل حاليًا على الاهتمام بالمناطق التي كانت تعانى من التهميش، وذلك من خلال إنشاء مكتبات عامة في تلك المناطق لنشر الوعي الثقافي، وغرس الانتماء في الأطفال والشباب، حتى نبتعد بهم عن الانتماءات الفكرية المتطرفة، والنجاح في خلق جيل جديد بوعي فكرى مثقف.

وأكد صديق أن الأجيال التي تتربى على القراءة وتنمية المواهب منذ الصغر، من الصعب التأثير عليها في الكبر، وجذبها للانتماء تحت أى فكرى متطرف.

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