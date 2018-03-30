«صديق»: إنشاء مكتبات عامة بالمناطق المُهمشة لنشر الوعي الثقافي

عقد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اجتماعًا مع رياض رضوان، مدير عام مكتبات مصر العامة، لوضع تصور لبناء البشر قبل الحجر، وبناء التنمية الفكرية للإنسان المصري بالمناطق العشوائية التي تم تطويرها.



وقال المهندس خالد صديق، في إطار إستراتيجية الصندوق التي تتبنى فكر أن الإنسان هو محور تطوير المكان، فنعمل حاليًا على الاهتمام بالمناطق التي كانت تعانى من التهميش، وذلك من خلال إنشاء مكتبات عامة في تلك المناطق لنشر الوعي الثقافي، وغرس الانتماء في الأطفال والشباب، حتى نبتعد بهم عن الانتماءات الفكرية المتطرفة، والنجاح في خلق جيل جديد بوعي فكرى مثقف.



وأكد صديق أن الأجيال التي تتربى على القراءة وتنمية المواهب منذ الصغر، من الصعب التأثير عليها في الكبر، وجذبها للانتماء تحت أى فكرى متطرف.

