رئيس لجنة انتخابات الوفد: مشاورات مع عزت سلامة لإثنائه عن قراره

قال اللواء محمد الحسيني، أمين صندوق الوفد ورئيس اللجنة المسئولة عن الإعداد لانتخابات الحزب، إنه يجرى مشاورات ومحاولات مع الدكتور عمرو عزت سلامة لإثنائه عن رغبته في ترك الإشراف على الانتخابات المقررة اليوم الجمعة.



وأوضح «الحسيني» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنه اضطر لإرسال خطاب للاعتذار للجنة القضائية التى كان يفترض أن تراقب انتخابات الحزب نتيجة لتأخرهم في الرد عليه حتى مساء الأربعاء الماضي، مما جعله يطلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان إرسال أعضائه للإشراف على الانتخابات كبديل للجنة القضائية والذى أعلن موافقته بشكل سريع.