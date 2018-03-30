«مدبولي» يُعلن تفاصيل أضخم طرح للأراضي والوحدات السكنية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل أضخم طرح ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح الأراضي السكنية، والاستثمارية، وأراضي الخدمات، والوحدات السكنية، لعام 2018 2019، والتي يتم الانتهاء منها حاليًا، للإعلان عن طرحها تباعًا خلال أيام، وفى إعلانات منفصلة للحجز.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى، في بيان، إن خطة الهيئة تشمل طرح عدد ضخم من قطع الأراضي، والوحدات السكنية، موضحًا أن وزارة الإسكان مستمرة من خلال الهيئة في سياسة طرح الأراضي، للمواطنين والمستثمرين، لتحقيق عدة أهداف، أولها تنفيذ رغبة المصريين في التملك، وتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وكذا توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضي من خلال المواطنين والمستثمرين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، إضافة إلى محاربة المتاجرة بالأراضي والسمسرة.



وأضاف وزير الإسكان: من المقرر طرح نحو 76211 قطعة أرض سكنية وخدمية بالمدن الجديدة، منها 630 قطعة أرض سكنية صغيرة (المستثمر الصغير) في 14 مدينة جديدة، و74163 قطعة أرض سكنية بنظام القرعة العلنية(27071 قطعة إسكان اجتماعي، في 14 مدينة جديدة – 28085 قطعة إسكان متميز، في 17 مدينة جديدة – 19007 قطع إسكان أكثر تميزًا، في 16 مدينة جديدة)، و474 قطعة أرض إسكان مختلط (سكني - تجاري – إداري) في 15 مدينة جديدة، بجانب 45 قطعة أرض سكنية كبيرة للمستثمرين العقاريين، بمساحة 7095.26 فدان، لإقامة الأنشطة التالية (عمراني متكامل – سياحي – ترفيهي)، بنظام الشراكة في 9 مدن جديدة، ونظام المظاريف المغلقة في 4 مدن جديدة، ونظام السعر المعلن في 7 مدن جديدة، بالإضافة إلى 788 قطعة أرض خدمية (تجارية - طبية - إدارية - تعليمية – ترفيهية – غيرها) في 18 مدينة جديدة، و41 قطعة أرض خدمية بمشروع "الإسكان الاجتماعي" في المدن الجديدة، و31 قطعة أرض خدمية بمشروع "سكن مصر" في المدن الجديدة، و39 قطعة أرض خدمية بمشروع "دار مصر" في المدن الجديدة.



وأضاف: من المقرر طرح ما يقترب من 100 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، منها 43133 وحدة بمشروع "سكن مصر" في 12 مدينة جديدة، سيتم طرحها تباعا، و35016 وحدة بمشروع "دار مصر" (منها 19848 وحدة ضمن المرحلة الثالثة) في 9 مدن جديدة، وسيتم طرح 7527 وحدة بمشروع فيلات وأبراج مدينة المنصورة الجديدة، (منها 2667 كمرحلة أولى)، و1392 وحدة بالإسكان المميز بمدينة المنصورة الجديدة، و6112 وحدة بالإسكان المميز بمدينة العلمين الجديدة، و1320 وحدة من وحدات الداون تاون "Down town"، بمدينة العلمين الجديدة، كما سيتم طرح نحو 2000 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى.



وأشار، إلى أنه سبق طرح 192397 قطعة أرض بالمدن الجديدة، منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2017، منها 271 قطعة أرض سكنية صغيرة (المستثمر الصغير)، و172418 قطعة أرض سكنية (إسكان اجتماعي – إسكان متميز – إسكان أكثر تميزًا)، و330 قطعة أرض سكنية كبيرة للمستثمرين العقاريين، لإقامة نشاط عمراني متكامل، منها 58 قطعة في عام 2017، كما تم طرح 738 قطعة أرض خدمية، منها في عام 2017، 220 قطعة، بينما تم طرح 98400 وحدة بالمدن الجديدة، بمشروعي دار مصر، وسكن مصر.



من جانبها، قالت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات، بخصوص الأراضي السكنية الكبيرة المقرر طرحها للمستثمرين العقاريين، سيتم طرح 45 قطعة أرض، بمساحة 7095.26 فدان، لإقامة الأنشطة التالية (عمراني متكامل – سياحي – ترفيهي)، مقرر منها 20 قطعة، بمساحة 6360 فدانًا، بنظام الشراكة في 9 مدن جديدة، وهي مدينة 6 أكتوبر، ومدينة القاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وجنوب مارينا، ومدينة غرب قنا، ومدينة غرب أسيوط، والمنيا الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة، بجانب 8 قطع، بمساحة 438.07 فدان، بنظام المظاريف المغلقة في 4 مدن جديدة، وهي مدينة 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، وأسوان الجديدة، إضافة إلى 17 قطعة، بمساحة 297.19 فدان، بنظام السعر المعلن في 7 مدن جديدة، وهي مدينة 6 أكتوبر، والسادات، ودمياط الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وأخميم الجديدة.



وبشأن قطع الأراضي الخدمية المقرر طرحها، أضافت نائب رئيس الهيئة: سيتم طرح 788 قطعة أرض خدمية (تجارية – طبية – إدارية – تعليمية – ترفيهية – غيرها) في 18 مدينة جديدة، هى:القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، دمياط الجديدة، 6 أكتوبر، العبور، الشروق، بدر، 15 مايو، السادات، النوبارية الجديدة، بني سويف الجديدة، الفيوم الجديدة، قنا الجديدة، المنيا الجديدة، الصالحية الجديدة، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، كما سيتم طرح 41 قطعة أرض خدمية بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، و31 قطعة أرض خدمية بمشروع "سكن مصر"، و39 قطعة أرض خدمية بمشروع "دار مصر"، في المدن الجديدة.



وفيما يتعلق بتفاصيل الأراضي السكنية المقرر طرحها، أعلن المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المقرر طرح 630 قطعة أرض سكنية صغيرة (المستثمر الصغير) في 14 مدينة جديدة، وهي، قطعتان بمدينة العبور، و16 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و75 قطعة بمدينة 6 أكتوبر، و35 قطعة بمدينة بدر، و12 قطعة بمدينة الشروق، و122 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و269 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و7 قطع بمدينة 15 مايو، و27 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و19 قطعة بمدينة المنيا الجديدة، و4 قطع بمدينة أسيوط الجديدة، و16 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و10 قطع بمدينة أسوان الجديدة، و16 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة.



وأضاف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: من المقرر طرح 27071 قطعة أرض إسكان اجتماعى، في 14 مدينة جديدة، منها:2700 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و2800 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و2150 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و1851 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و1500 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و640 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و7 آلاف قطعة بمدينة السادات، و3030 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.



وأشار المهندس وليد عباس، إلى أنه يتم العمل على طرح 28085 قطعة أرض إسكان متميز، في 17 مدينة جديدة، منها: 2500 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، و3273 قطعة بمدينة بدر، و44 قطعة بمدينة 15 مايو، و603 قطع بمدينة العبور الجديدة، و2000 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و101 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و3378 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و2000 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و2550 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و1146 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و178 قطعة بمدينة غرب قنا، و430 قطعة بمدينة غرب أسيوط، و1198 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و6800 قطعة بمدينة السادات.



وأوضح معاون وزير الإسكان لشئون الهيئة، أنه من المقرر أيضا طرح 19007 قطع إسكان أكثر تميزًا، في 16 مدينة جديدة، منها: 13049 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و2650 قطعة بمدينة الشيخ زايد، و25 قطعة بمدينة الشروق، و473 قطعة بمدينة بدر، و296 قطعة بمدينة العبور، و332 قطعة بمدينة 15 مايو، و415 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و260 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و70 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و224 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و155 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و688 قطعة بمدينة السادات، و77 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.



وأضاف: سيتم طرح 474 قطعة أرض إسكان مختلط (سكني - تجاري – إداري) في 15 مدينة جديدة، موزعة كالتالي: 39 قطعة بمدينة الشروق، و27 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و9 قطع بمدينة الفيوم الجديدة، و40 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و47 قطعة بمدينة العبور، و16 قطعة بمدينة 15 مايو، و3 قطع بمدينة سوهاج الجديدة، و32 قطعة بمدينة بدر، و46 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و72 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و30 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و15 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و76 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و12 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و10 قطع بمدينة السادات.



وأوضح، أنه من المقرر طرح 43133 وحدة بمشروع "سكن مصر"، تباعا، في 12 مدينة جديدة، منها: 547 وحدة بمدينة بدر، و1210 وحدات بمدينة المنيا الجديدة، و768 وحدة بمدينة العبور، و8928 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، و888 وحدة بمدينة غرب قنا، و696 وحدة بمدينة غرب أسيوط، و8736 وحدة بمدينة 6 أكتوبر، و4656 وحدة بمدينة المنصورة الجديدة، و2160 وحدة بمدينة الشروق، و4076 وحدة بمدينة دمياط الجديدة.



وأضاف: من المقرر أيضًا طرح 35016 وحدة بمشروع "دار مصر" (منها 19848 وحدة ضمن المرحلة الثالثة)، في 9 مدن جديدة، موزعة كالتالي: 6720 وحدة بمدينة 6 أكتوبر، و8760 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، و816 وحدة بمدينة العبور، و1104 وحدات بمدينة الشروق، و1056 وحدة بمدينة دمياط الجديدة، و912 وحدة بمدينة الشيخ زايد، و11208 وحدات بمدينة المنصورة الجديدة، و480 وحدة بمدينة المنيا الجديدة، و3960 وحدة بمدينة العبور الجديدة،

مشيراُ إلى أنه من المقرر طرح 7527 وحدة (منها 2667 كمرحلة أولى) بمشروع فيلات وأبراج مدينة المنصورة الجديدة، موزعة كالتالي: (535 بنموذج فيلات منفصلة – 992 بنموذج فيلات شبة متصلة – 600 بنموذج فيلات متصلة – 5400 بنموذج أبراج)، و1392 وحدة بالإسكان المميز بمدينة المنصورة الجديدة، و6112 وحدة بالإسكان المميز بمدينة العلمين الجديدة، و1320 وحدة من وحدات الداون تاون "Down town"، بمدينة العلمين الجديدة، ونحو 2000 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى.

