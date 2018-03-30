وزير فرنسى سابق: العلاقات مع مصر نقطة ارتكاز لباريس فى المنطقة

وصف هيرفي دو شاريت، وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، العلاقات الفرنسية المصرية بأنها تمثل نقطة ارتكاز لسياسة فرنسا في منطقة المتوسط، مؤكدًا أنه على باريس والقاهرة، اللتين تمثلان ركيزة التاريخ الحديث لتلك المنطقة توحيد جهودهما لمواجهة التحديات في المنطقة وخطر الإرهاب، ومنع اندلاع مواجهات مسلحة جديدة ستؤدي إلى المزيد من الدمار والخسائر في الأرواح.



جاء ذلك فى مداخلة الوزير الفرنسي الأسبق، في الندوة التي نظمها المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والتحليلات الاستشراقية بباريس، بحضور وزراء مصريين وفرنسيين سابقين حول التحديات الاستراتيجية للتحالف الفرنسي المصري وخطر الإرهاب والشراكة الاقتصادية بين البلدين.



وأكد دو شاريت أن فرنسا تتجه دائمًا نحو مصر، باعتبارها شريكها الرئيسى فى جنوب المتوسط، لمواجهة الأوضاع الخطيرة في الشرق الأوسط، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين، وبتطورها بشكل رائع ومستمر مع بداية الجمهورية الفرنسية الخامسة.



واعتبر أن فرنسا تكون أكثر حكمة حين لا تتدخل في قرارات الحكام والسياسات الداخلية للدول الأخرى، لا سيما في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة والتى لا تسهل دائمًا هدف تحقيق التوازن المأمول بين السلطة والحريات.



من جانبه، أكد رينو جيرار، خبير شئون الشرق الأوسط، أن مصر اليوم قادرة على حماية مصالحها السيادية، وتلعب دورًا أساسيًا في الأزمة الليبية، بحيث إنه لا يمكن وضع حل سياسي في ليبيا دون القاهرة التى أكدت حرصها على الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واهتمامها بمستقبل هذا البلد المجاور لها.

