غدًا.. رابطة المعونة تعلن تقريرها عن الانتخابات الرئاسية

أعلن محمد علاو، رئيس البعثة الدولية لرابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة، بولاية نيويورك الأمريكية، أن البعثة سوف تعقد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا غدًا السبت لإعلان تقرير المتابعة لانتخابات الرئاسة 2018.



وأضاف «علاو» في بيان اليوم الجمعة، أن هذا التقرير سيتضمن تقرير المتابعين الدوليين للبعثة والذين تابعوا إجراءات العملية الانتخابية في العديد من محافظات مصر.



جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات منحت تصاريح لمتابعة الانتخابات الرئاسية للمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشئون الإعاقة، إضافة إلى 53 منظمة محلية و9 منظمات دولية، و6 جهات أجنبية وعربية، ومن بينها رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة.

