القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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اقتصاد
الجمعة 30/مارس/2018 - 10:39 ص

«الخدمات المالية» يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أكرم عمران
dostor.org/2110730

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن قطاع الخدمات المالية "باستثناء البنوك" يحتل المرتبة الأولى من حيث القطاعات الأكثر تداولًا خلال أسبوع، يليها قطاع الاتصالات، ثم العقارات، ثم السياحة والترفيه.

وأوضح التقرير أن قطاع المنتجات المنزلية جاء فى المرتبة الخامسة، يليه قطاع التشييد ومواد البناء، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وقطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الرعاية الصحية والأدوية، وقطاع الموارد الأساسية، بالإضافة إلى قطاع الكيماويات والبنوك من أبرز القطاعات تداولًا خلال الأسبوع.

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