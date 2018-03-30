«الخدمات المالية» يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن قطاع الخدمات المالية "باستثناء البنوك" يحتل المرتبة الأولى من حيث القطاعات الأكثر تداولًا خلال أسبوع، يليها قطاع الاتصالات، ثم العقارات، ثم السياحة والترفيه.



وأوضح التقرير أن قطاع المنتجات المنزلية جاء فى المرتبة الخامسة، يليه قطاع التشييد ومواد البناء، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وقطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الرعاية الصحية والأدوية، وقطاع الموارد الأساسية، بالإضافة إلى قطاع الكيماويات والبنوك من أبرز القطاعات تداولًا خلال الأسبوع.

