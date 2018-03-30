«الجبلي»: العديد من المصانع تحصل على احتياجاتها من الخارج

قدم المهندس محمد المنشاوي، رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية، عرضًا لإمكانيات الشركات أعضاء الشعبة في تصنيع الآلات والمعدات ومدى إمكانية توفير احتياجات المصانع من هذه الآلات.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية.



وأشار الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة الاتحاد إلى أهمية التواصل بين كافة الصناعات وتحديث قاعدة بيانات شركات صناعة الآلات والمعدات لتحقيق التواصل لتلبية كافة الاحتياجات.



وأشار الدكتور شريف الجبلي، إلى أن العديد من المصانع تحصل على احتياجاتها من الأسواق الخارجية بالرغم من إمكانية توفير هذه المنتجات محليًا نظرًا لعدم وجود تواصل جيد بين مختلف الصناعات.



