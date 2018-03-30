مقتل وإصابة 12 جنديًا تركيًا بهجوم حزب العمال الكردستانى
أفادت قناة "سكاى نيوز" اليوم الجمعة، بمقتل 5 جنود أتراك وإصابة 7 آخرين فى هجوم شنه حزب العمال الكردستانى جنوب شرقى تركيا.
ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.
أفادت قناة "سكاى نيوز" اليوم الجمعة، بمقتل 5 جنود أتراك وإصابة 7 آخرين فى هجوم شنه حزب العمال الكردستانى جنوب شرقى تركيا.
ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.
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