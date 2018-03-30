القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الجمعة 30/مارس/2018 - 10:32 ص

إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2110727

أصيب 7  من الشباب الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، قرب منطقة الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل.

وأفادت مصادر طبية بأن المصابين الذين خرجوا للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى التي تقام اليوم في ذكرى "يوم الأرض"، هم 3 إصابات فى مخيم البريج، وسط قطاع غزة، وإصابة في رفح جنوب القطاع و3 إصابات في جباليا شماله.

وكان الآلاف من أهالي قطاع غزة انطلقوا إلى الحدود الشرقية بالباصات ومشيًا على الأقدام، للمشاركة في مسيرة العودة في ذكرى يوم الأرض، ونصب المواطنون، منذ مساء أمس، الخيام على بعد 700 متر من الشريط الحدودي مع الاحتلال شرق مدينة غزة.

وتتواجد في المكان عيادات متنقلة وأطقم طبية لتقديم العلاج للمواطنين، حيث يهدد الاحتلال بالقمع الشديد وبالرصاص الحي.

وذكرت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال اخترقت الهواتف النقالة للمنظمين للفعاليات لمحاولة تغيير مسار الحافلات التي تقل المشاركين في المسيرة.

ويحيي الفلسطينيون ذكرى "يوم الأرض" في 30 مارس من كل عام، وتعود أحداثه لمارس 1976 بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي ذات الملكية الخاصة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبية سكانية فلسطينية فى الجليل (شمال إسرائيل)، وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب جنوبا، واندلعت مواجهات أسفرت عن سقوط ستة فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات.

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