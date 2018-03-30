قبل التصويت عليها اليوم.. ننشر نص تعديلات لائحة «الوفد»

ينشر «الدستور» نص مشروع تعديل اللائحة الداخلية لحزب "الوفد" والتى من المقرر التصويت عليها، اليوم، بالتزامن مع التصويت على رئاسة حزب "الوفد"، ومن المقرر أن يصوت أعضاء الهيئة الوفدية على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوى.



ودعا الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، الهيئة الوفدية، اليوم الجمعة، إلى انتخاب رئيس جديد للوفد، إلى جانب التصويت على اللائحة الجديدة لـ"بيت الأمة" بعد نهاية ولايته، حيث كان قد قضى دورتين منذ عام 2010، كل دورة 4 سنوات، وبالتالى لا يحق له الترشح مرة ثالثة وفقًا للائحة الجديدة.



ومن المقرر أن يتسلم رئيس الحزب الجديد رئاسة الحزب يوم 2 يونيو المقبل، فى موعد انتهاء مدة رئيس الحزب الحالى.



ويتنافس فى الانتخابات 4 مرشحين، هم كل من "بهاء الدين أبوشقة، وحسام الخولى، وياسر حسان، وعلاء شوالى".



