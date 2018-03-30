القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 10:31 ص

عبر مكبرات الصوت.. «مستقبل وطن» يشكر أهالى الفيوم

عبر مكبرات الصوت..
الفيوم - مصطفي عبدالله
dostor.org/2110725

طافت سيارات تابعة لحزب مستقبل وطن، عددًا من شوارع وميادين ومراكز محافظة الفيوم، لتقديم الشكر عبر مكبرات الصوت لأهالي المحافظة بعد مشاركتهم الكبيرة والفعالة في الانتخابات الرئاسية.

وفي تصريح خاص لـ«الدستور» قال عبدالقادر الجارحي، أمين عام مستقبل وطن بالفيوم، إن أهالي محافظة الفيوم ومراكزها أثبتوا للعالم أجمع كذب وزيف جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تروج الشائعات عن انتماء أغلب أهالي المحافظة لها، فكان الرد من خلال الاحتشاد أمام لجان الاقتراع والمشاركة الإيجابية في رسم مستقبل الوطن واكتمال العرس الديمقراطي، ما جعل الحزب يقدم الشكر والتقدير لأهالى المحافظة علي إيجابيتهم ووطنيتهم عبر مكبرات الصوت.

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