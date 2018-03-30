عبر مكبرات الصوت.. «مستقبل وطن» يشكر أهالى الفيوم

طافت سيارات تابعة لحزب مستقبل وطن، عددًا من شوارع وميادين ومراكز محافظة الفيوم، لتقديم الشكر عبر مكبرات الصوت لأهالي المحافظة بعد مشاركتهم الكبيرة والفعالة في الانتخابات الرئاسية.



وفي تصريح خاص لـ«الدستور» قال عبدالقادر الجارحي، أمين عام مستقبل وطن بالفيوم، إن أهالي محافظة الفيوم ومراكزها أثبتوا للعالم أجمع كذب وزيف جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تروج الشائعات عن انتماء أغلب أهالي المحافظة لها، فكان الرد من خلال الاحتشاد أمام لجان الاقتراع والمشاركة الإيجابية في رسم مستقبل الوطن واكتمال العرس الديمقراطي، ما جعل الحزب يقدم الشكر والتقدير لأهالى المحافظة علي إيجابيتهم ووطنيتهم عبر مكبرات الصوت.