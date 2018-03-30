القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 10:30 ص

رئيس حكومة كوسوفو يُقيل وزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات

رئيس وزراء كوسوفو،
رئيس وزراء كوسوفو، راموش هاراديناي،
عبير سليم
dostor.org/2110724

أعلن رئيس وزراء كوسوفو، راموش هاراديناي، اليوم الجمعة، عن إقالة وزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات، على خلفية اعتقال السلطات التركية 6 مواطنين أتراك في البلقان بتهمة الانتماء لمنظمة فتح الله جولن، حسبما أفادت "سكاي نيوز" عربية، في خبر عاجل.

كانت وكالة الأناضول التركية للأنباء، قد أفادت أمس، بأن كوسوفو رحلت إلى تركيا المواطنين الأتراك الستة الذين ألقت القبض عليهم لصلتهم بمدارس تمولها حركة رجل الدين فتح الله جولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

فيما أفادت وكالة "رويترز" بأن هاراديناي قال: "إن أحدًا لم يطلعه على عملية ترحيل الستة"، مشيرًا إلى أنها من تنفيذ الشرطة ووكالة الخدمة السرية، ووصفت وسائل إعلام محلية الخطوة بأنها "اختطاف".

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