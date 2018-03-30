11.7 % تراجعًا فى عدد العاطلين عن العمل باليابان

ارتفع معدل البطالة في اليابان خلال الشهر الماضي بأقل من توقعات المحللين، فيما زاد عدد الأفراد في سوق العمل.



وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان اليوم، أن معدل البطالة ارتفع إلى 2.5% في فبراير الماضي، مقابل 2.4% في يناير الذي كان أدنى مستوى فى 25 عاما.



وأوضحت البيانات أن عدد الأفراد في سوق العمل ارتفع إلى 65.78 مليون فرد أو بنحو 2.3% على أساس سنوي.



فيما تراجع عدد الأفراد العاطلين عن العمل بنسبة 11.7% أو 220 ألف فرد على أساس سنوي عند 1.66 مليون شخص.